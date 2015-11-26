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Suicide Silence

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2 июл 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Митч бы нами гордился!»

27 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

26 июн 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE понимает, почему люди так восприняли одноимённый альбом

20 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

14 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

13 май 2020 : 		 Виртуальный мировой тур SUICIDE SILENCE

3 май 2020 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

15 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Если Трамп победит, я, скорее всего, уеду из страны»

13 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Не думаю, что SLAYER вернутся»

18 янв 2020 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

24 дек 2019 : 		 SUICIDE SILENCE подарили игрушки детскому центру

15 дек 2019 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

15 ноя 2019 : 		 Новые песни SUICIDE SILENCE

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома SUICIDE SILENCE

22 окт 2019 : 		 Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет в начале года

14 окт 2019 : 		 SUICIDE SILENCE завершили работу над альбомом

1 июл 2019 : 		 Концертный альбом SUICIDE SILENCE выйдет в июле

6 июн 2019 : 		 SUICIDE SILENCE выпустят коллекцию редких вещей в цифре

15 фев 2018 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE исполняет LED ZEPPELIN

24 фев 2017 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

21 фев 2017 : 		 SUICIDE SILENCE исполнили новые песни

17 фев 2017 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE: «Мы создали запись, которая бросила вызов»

2 фев 2017 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

7 янв 2017 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

4 янв 2017 : 		 Тизер нового альбома SUICIDE SILENCE

28 дек 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUICIDE SILENCE
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Гитарист SUICIDE SILENCE: «Митч бы нами гордился!»



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В недавнем разговоре с гитаристом SUICIDE SILENCE Chris'ом Garza у него спросили, считает ли он, что Митч Лакер мог бы гордиться тем, что смогла сделать группа с момента его смерти:

«Хотелось бы так думать. Когда я думаю о нём, о такой теме и тому подобном, я всегда [думаю о том, что бы случилось], если бы поменялся сценарий, и что было бы, если бы я умер, а он продолжил? Чем бы я гордился? Что бы я хотел, чтобы он сделал? Так что я хотел бы думать, что он гордится, потому что тогда я был единственным из группы в больнице; я был единственным там. Я видел всё своими глазами. И с того момента я стал относиться к этому буквально так: что бы я хотел, чтобы он сделал [если бы я умер, а он выжил]? И это именно то, что я делаю, независимо от цены или жертв, думаю, он бы гордился всем тем, чего мы смогли достичь!»

SUICIDE SILENCE





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