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Гитарист SUICIDE SILENCE : «Митч бы нами гордился!»



В недавнем разговоре с гитаристом SUICIDE SILENCE Chris'ом Garza у него спросили, считает ли он, что Митч Лакер мог бы гордиться тем, что смогла сделать группа с момента его смерти:



«Хотелось бы так думать. Когда я думаю о нём, о такой теме и тому подобном, я всегда [думаю о том, что бы случилось], если бы поменялся сценарий, и что было бы, если бы я умер, а он продолжил? Чем бы я гордился? Что бы я хотел, чтобы он сделал? Так что я хотел бы думать, что он гордится, потому что тогда я был единственным из группы в больнице; я был единственным там. Я видел всё своими глазами. И с того момента я стал относиться к этому буквально так: что бы я хотел, чтобы он сделал [если бы я умер, а он выжил]? И это именно то, что я делаю, независимо от цены или жертв, думаю, он бы гордился всем тем, чего мы смогли достичь!»













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