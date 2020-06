сегодня



Гитарист SUICIDE SILENCE понимает, почему люди так восприняли одноимённый альбом



В рамках беседы с "Mosh Talks With Beez" гитарист SUICIDE SILENCE Mark Heylmun ответил на вопрос, тяжело ли они восприняли волну критики за кардинальную смену звучания на одноимённой пластинке 2017 года:



«В каком-то смысле да. Я точно почувствовал, что трудно не воспринимать всё это как личное, когда это именно то, во что ты вложил душу и сердце. Но я всё равно могу отойти от всего этого и взглянуть на это со стороны на сто процентов и подумать о своей взаимосвязи и просто как просто грёбаный металлист. Я был металхэдом, металлистом, с самого детства, так что если бы я был с другой стороны, я на сто процентов понимаю, что, наверное, был бы одним из тех людей, которые, в случае если бы моя любимая группа ушла из хардкора, мог бы сказать: "А знаете, эта пластинка 3.14ц какой отстой!" Но я также не из тех, кто начнёт лепить в Интернете грёбаные мемы. Так что в этом плане есть разница.



Сейчас совсем другое время. Мы живем в стопроцентно разной эпохе музыки. И металл — это ностальгический жанр, мы хотим, чтобы наш металл напоминал нам что-то из того, какими мы были тогда, какая у нас была энергетика. Возьмём как пример "The Cleansing" — если люди услышали "The Cleansing" как свою первую пластинку от нас, или, быть может, для них нашей первой пластинкой стал альбом "The Black Crown" (2011), то понятно, почему они испытывают определённую ностальгию по тому, как всё было, когда они впервые о нас узнали. И это я тоже понимаю — я так же отношусь ко многим своим любимым группам. Если CANNIBAL CORPSE выпустят новую запись, я хочу, чтобы мне она напоминала "The Bleeding".



Так что я стопроцентно понимаю такую реакцию. И у меня даже есть определённая симпатия к таким людям. Я могу ответить на всё это так: "Эй, чувак, я не извиняюсь за то, что сделал, но это было не для тебя. Я признаю это"».



На вопрос о том, как остальные воспринимали критику по смене звучания, Mark ответил:



«Я бы сказал, что все восприняли всё нормально, за исключением Alex'a, который пил и нёс какую-то хрень в Интернете, что, я считаю, было очень забавным. Мы все восприняли всё хорошо, потому что были к этому готовы: "Окей, раз людям на сто процентов это не нравится, будем от этого отталкиваться. Мы выбрали такой путь сами". Сложнее всё было с Eddie... Он воспринял всё глубже, но, полагаю, смог тоже вынести урок из этой ситуации. Я не хочу употреблять слово "неправильно" — я не хочу звучать как: "Эй, Eddie на самом деле певец лучше, чем думают о нём люди", но просто то, как мы всё продюсировали, исходило от нашего желания быть уверенными в том, что когда люди услышат эту запись, они не воспримут его вокал как отполированный и пропущенный через автотюн — таким было наше намерение. И повторю ещё раз: я много раз повторял, что не хочу, чтобы меня воспринимали как: "Эй, ребята, вы просто не вкурили". Я не хочу, чтобы меня так воспринимали. Я думаю, что большинство восприняло эту пластинку как наше желание сделать коммерческую пластинку или запись, которая могла бы попасть на радио, что было очень далеко от наших намерений. Мы хотели сделать что-то из серии: "Мы хотим, чтобы грёбаные люди услышали это и ощутили себя некомфортно!"»













