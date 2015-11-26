Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 34
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 34
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 25
*MEGADETH записывают 18 песен 23
*K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"» 21
[= ||| все новости группы



*

Gary Moore

*



24 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер

24 янв 2020 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

20 дек 2019 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

27 ноя 2019 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет зимой

11 ноя 2019 : 		 Оборудование GARY MOORE продадут на аукционе

22 окт 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

30 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

12 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

26 авг 2018 : 		 Трибьют GARY MOORE выйдет осенью

6 окт 2017 : 		 Новый релиз GARY MOORE выйдет осенью

3 июл 2016 : 		 Гитары GARY MOORE'a были проданы почти на 200 000 долларов

10 июн 2016 : 		 Гитары Гэри Мура пустят с молотка

4 авг 2014 : 		 Новый концертный релиз GARY MOORE выйдет в сентябре

25 сен 2013 : 		 Дебютный альбом GARY MOORE вышел с бонус-треками

17 июн 2013 : 		 Подруга последних дней GARY MOORE'a не получит ни пенни из его обширного наследства

12 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD GARY MOORE

13 июл 2012 : 		 Новый релиз GARY MOORE выйдет в сентябре

11 апр 2012 : 		 В Белфасте открылась выставка, посвящённая Гэри Муру

28 фев 2012 : 		 GARY MOORE умер от сердечного приступа

23 сен 2011 : 		 Фрагмент с нового концертного релиза GARY MOORE

22 авг 2011 : 		 Концерт GARY MOORE выйдет в сентябре

2 мар 2011 : 		 Трейлер документального фильма о Гэри Муре

24 фев 2011 : 		 Гэри Мур был похоронен

8 фев 2011 : 		 GARY MOORE умер от предполагаемого сердечного приступа

7 фев 2011 : 		 GARY MOORE 'подавился рвотой'?

7 фев 2011 : 		 BOB DAISLEY о Гэри Муре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер



*
zoom
*
* *
Вокалист ASKING ALEXANDRIA Ben Bruce поделился воспоминанием о том, что чуть было не рискнул встретиться с Гэри Муром в ту ночь, когда он умер:

«Я уже не помню, какой это был год: давно дело было, мы были молодыми. Мы как раз были в Испании и отыграли концерт. После него отправились в отель, и нам сказали, что по соседству остановился Гэри Мур. И я такой: "Боже мой. Сам Гэри Мур". И все мне сказали: "Давай, иди найди его", а я ответил им: "Ну да, я пойду в его отель и скажу: "Дайте мне ключ от номера Гэри Мура. Я тут только ради него". Нет, я не мог так поступить, это же так глупо. Я просидел весь вечер и думал: "Чёрт, блин, он, может, совсем рядом". И на следующий день мы уехали, и я даже не вспоминал об этом. И уже позже я понял, что именно в эту ночь он и умер. И сейчас я задаюсь вопросом: "Боже, а что было бы, если бы я постучался к нему в номер? Может быть, он был бы сейчас ещё жив?" Эта дикая мысль постоянно крутится у меня в голове. Я к тому, что никто ж не знает, как бы оно могло быть, верно? Это эффект бабочки. Если бы я постучал в его дверь, то...»

ASKING ALEXANDRIA





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


24 июн 2020, 21:08		...и сдать ему назад

Mr Thrasher


24 июн 2020, 22:37		С каких пор Бен Брюс стал вокалистом группы? Я что-то пропустил?)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 391

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом