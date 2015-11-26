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Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер



Вокалист ASKING ALEXANDRIA Ben Bruce поделился воспоминанием о том, что чуть было не рискнул встретиться с Гэри Муром в ту ночь, когда он умер:



«Я уже не помню, какой это был год: давно дело было, мы были молодыми. Мы как раз были в Испании и отыграли концерт. После него отправились в отель, и нам сказали, что по соседству остановился Гэри Мур. И я такой: "Боже мой. Сам Гэри Мур". И все мне сказали: "Давай, иди найди его", а я ответил им: "Ну да, я пойду в его отель и скажу: "Дайте мне ключ от номера Гэри Мура. Я тут только ради него". Нет, я не мог так поступить, это же так глупо. Я просидел весь вечер и думал: "Чёрт, блин, он, может, совсем рядом". И на следующий день мы уехали, и я даже не вспоминал об этом. И уже позже я понял, что именно в эту ночь он и умер. И сейчас я задаюсь вопросом: "Боже, а что было бы, если бы я постучался к нему в номер? Может быть, он был бы сейчас ещё жив?" Эта дикая мысль постоянно крутится у меня в голове. Я к тому, что никто ж не знает, как бы оно могло быть, верно? Это эффект бабочки. Если бы я постучал в его дверь, то...»













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