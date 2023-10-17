Rolling Stone: «Гэри Мур — это что за поц?»

Один человек написал: «Гэри Мур? Что за прикол этот список? Вы серьезно?»
Другой в X: «Невозможно представить список великих гитаристов без Гэри Мура. Если его нет в списке, значит, список неполноценен. Rolling Stone делает это только для того, чтобы завести людей. Я не видел ни одного списка, который бы не вызывал споров».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Но простите, блт... В списке есть Кирк Хэммет, но нет Джона Петруччи. Серьезно???
но все-таки есть какой-то набор авторитетов, без которых никуда.
новые поколения, возможно и превосходят основоположников техническим мастерством, но у отцов-основателей всегда фора, просто потому что без них ничего не было бы.
так что "всем надоевшим" Пейджу, Блэкмору и еще ряду имен в таких табличках должно быть зарезервировано место.
и Мур как раз из тех "с кого все начиналось", так что... так что это троллинг какой-то.