сегодня



Rolling Stone: «Гэри Мур — это что за поц?»



Rolling Stone опубликовали список The 250 Greatest Guitarists Of All Time и многие стали интересоваться, почему в нем не нашлось место Гэри Муру.



Один человек написал: «Гэри Мур? Что за прикол этот список? Вы серьезно?»



Другой в X: «Невозможно представить список великих гитаристов без Гэри Мура. Если его нет в списке, значит, список неполноценен. Rolling Stone делает это только для того, чтобы завести людей. Я не видел ни одного списка, который бы не вызывал споров».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 432