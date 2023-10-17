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Gary Moore

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17 окт 2023 : 		 Rolling Stone: «Гэри Мур — это что за поц?»

4 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Гэри Мур был лучшим»

9 сен 2023 : 		 Новый винил GARY MOORE выйдет в октябре

3 май 2023 : 		 Бокс-сет GARY MOORE выйдет летом

7 ноя 2022 : 		 Переиздание GARY MOORE выйдет зимой

5 авг 2022 : 		 Биография Гэри Мура выйдет осенью

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10 апр 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о Гэри Муре

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14 фев 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

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19 апр 2021 : 		 Новая песня GARY MOORE

23 фев 2021 : 		 Новый альбом GARY MOORE выйдет весной

9 фев 2021 : 		 GUS G. почтил память Гэри Мура

9 фев 2021 : 		 Гэри Муру могут поставить памятник

24 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер

24 янв 2020 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

20 дек 2019 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

27 ноя 2019 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет зимой

11 ноя 2019 : 		 Оборудование GARY MOORE продадут на аукционе

22 окт 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

30 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

12 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

26 авг 2018 : 		 Трибьют GARY MOORE выйдет осенью

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3 июл 2016 : 		 Гитары GARY MOORE'a были проданы почти на 200 000 долларов
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|||| сегодня

Rolling Stone: «Гэри Мур — это что за поц?»



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Rolling Stone опубликовали список The 250 Greatest Guitarists Of All Time и многие стали интересоваться, почему в нем не нашлось место Гэри Муру.

Один человек написал: «Гэри Мур? Что за прикол этот список? Вы серьезно?»

Другой в X: «Невозможно представить список великих гитаристов без Гэри Мура. Если его нет в списке, значит, список неполноценен. Rolling Stone делает это только для того, чтобы завести людей. Я не видел ни одного списка, который бы не вызывал споров».

GARY MOORE - Rolling Stone Slammed For Omitting Legend From




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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17 окт 2023
J
JackLong
Лол ) Гэри, конечно, Мур, и это плохо, что его в списке нет.

Но простите, блт... В списке есть Кирк Хэммет, но нет Джона Петруччи. Серьезно???
17 окт 2023
Corpsegrinder04
JackLong, а что там должен делать Петруччи ? Он обычный бородатый качок, и ногти не красит в отличии от Хэммета.
17 окт 2023
M
Mike Barlow
все такие списки субъективны и всегда кому-то покажется, что именно его любимого музыканта не включили.
но все-таки есть какой-то набор авторитетов, без которых никуда.
новые поколения, возможно и превосходят основоположников техническим мастерством, но у отцов-основателей всегда фора, просто потому что без них ничего не было бы.
так что "всем надоевшим" Пейджу, Блэкмору и еще ряду имен в таких табличках должно быть зарезервировано место.
и Мур как раз из тех "с кого все начиналось", так что... так что это троллинг какой-то.

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