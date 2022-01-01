Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Da... 9
*Новое видео CREMATORY 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
[= ||| все новости группы



*

Gary Moore

*



25 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит GARY MOORE

10 апр 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о Гэри Муре

1 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

14 фев 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

2 фев 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

19 апр 2021 : 		 Новая песня GARY MOORE

23 фев 2021 : 		 Новый альбом GARY MOORE выйдет весной

9 фев 2021 : 		 GUS G. почтил память Гэри Мура

9 фев 2021 : 		 Гэри Муру могут поставить памятник

24 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер

24 янв 2020 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

20 дек 2019 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

27 ноя 2019 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет зимой

11 ноя 2019 : 		 Оборудование GARY MOORE продадут на аукционе

22 окт 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

30 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

12 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

26 авг 2018 : 		 Трибьют GARY MOORE выйдет осенью

6 окт 2017 : 		 Новый релиз GARY MOORE выйдет осенью

3 июл 2016 : 		 Гитары GARY MOORE'a были проданы почти на 200 000 долларов

10 июн 2016 : 		 Гитары Гэри Мура пустят с молотка

4 авг 2014 : 		 Новый концертный релиз GARY MOORE выйдет в сентябре

25 сен 2013 : 		 Дебютный альбом GARY MOORE вышел с бонус-треками

17 июн 2013 : 		 Подруга последних дней GARY MOORE'a не получит ни пенни из его обширного наследства

12 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD GARY MOORE

13 июл 2012 : 		 Новый релиз GARY MOORE выйдет в сентябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист SABATON исполняет хит GARY MOORE



zoom
Tommy Johansson опубликовал видео собственного прочтения хита GARY MOORE "Wild Frontier".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Covers GARY MOORE Classic




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 271

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом