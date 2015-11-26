Новая песня GARY MOORE

Mascot Label Group / Provogue тридцатого апреля выпустит новый альбом GARY MOORE, How Blue Can You Get, включающий ранее нереализованные треки (четыре собственного сочинения и четыре кавер-версии Elmore James, Sonny Thompson, Memphis Slim и BB King).
Трек-лист:
01. I'm Tore Down
02. Steppin' Out
03. In My Dreams
04. How Blue Can You Get
05. Looking At Your Picture
06. Love Can Make A Fool Of You
07. Done Somebody Wrong
08. Living With The Blues
Композиция "I'm Tore Down" доступна для прослушивания ниже.
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