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Gary Moore

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28 фев 2012 : 		 GARY MOORE умер от сердечного приступа

23 сен 2011 : 		 Фрагмент с нового концертного релиза GARY MOORE

22 авг 2011 : 		 Концерт GARY MOORE выйдет в сентябре

2 мар 2011 : 		 Трейлер документального фильма о Гэри Муре
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Новая песня GARY MOORE



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Mascot Label Group / Provogue тридцатого апреля выпустит новый альбом GARY MOORE, How Blue Can You Get, включающий ранее нереализованные треки (четыре собственного сочинения и четыре кавер-версии Elmore James, Sonny Thompson, Memphis Slim и BB King).

Трек-лист:

01. I'm Tore Down

02. Steppin' Out

03. In My Dreams

04. How Blue Can You Get

05. Looking At Your Picture

06. Love Can Make A Fool Of You

07. Done Somebody Wrong

08. Living With The Blues

Композиция "I'm Tore Down" доступна для прослушивания ниже.

Hear GARY MOORE's 'I'm Tore Down' From 'How Blue Can You Get' Collection Of Previously Unreleased Material








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