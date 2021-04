сегодня



Новая песня GARY MOORE



Mascot Label Group / Provogue тридцатого апреля выпустит новый альбом GARY MOORE, How Blue Can You Get, включающий ранее нереализованные треки (четыре собственного сочинения и четыре кавер-версии Elmore James, Sonny Thompson, Memphis Slim и BB King).



Трек-лист:



01. I'm Tore Down



02. Steppin' Out



03. In My Dreams



04. How Blue Can You Get



05. Looking At Your Picture



06. Love Can Make A Fool Of You



07. Done Somebody Wrong



08. Living With The Blues



Композиция "I'm Tore Down" доступна для прослушивания ниже.



















