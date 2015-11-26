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Gary Moore

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9 фев 2021 : 		 GUS G. почтил память Гэри Мура

9 фев 2021 : 		 Гэри Муру могут поставить памятник

24 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер

24 янв 2020 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

20 дек 2019 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

27 ноя 2019 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет зимой

11 ноя 2019 : 		 Оборудование GARY MOORE продадут на аукционе

22 окт 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

30 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

12 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

26 авг 2018 : 		 Трибьют GARY MOORE выйдет осенью

6 окт 2017 : 		 Новый релиз GARY MOORE выйдет осенью

3 июл 2016 : 		 Гитары GARY MOORE'a были проданы почти на 200 000 долларов

10 июн 2016 : 		 Гитары Гэри Мура пустят с молотка

4 авг 2014 : 		 Новый концертный релиз GARY MOORE выйдет в сентябре

25 сен 2013 : 		 Дебютный альбом GARY MOORE вышел с бонус-треками

17 июн 2013 : 		 Подруга последних дней GARY MOORE'a не получит ни пенни из его обширного наследства

12 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD GARY MOORE

13 июл 2012 : 		 Новый релиз GARY MOORE выйдет в сентябре

11 апр 2012 : 		 В Белфасте открылась выставка, посвящённая Гэри Муру

28 фев 2012 : 		 GARY MOORE умер от сердечного приступа

23 сен 2011 : 		 Фрагмент с нового концертного релиза GARY MOORE

22 авг 2011 : 		 Концерт GARY MOORE выйдет в сентябре

2 мар 2011 : 		 Трейлер документального фильма о Гэри Муре

24 фев 2011 : 		 Гэри Мур был похоронен

8 фев 2011 : 		 GARY MOORE умер от предполагаемого сердечного приступа
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Гэри Муру могут поставить памятник



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Идея по установке памятнику Гэри Муру в родном Белфасте вновь набирает обороты. The Wild Frontier Memorial Project, управляемый членами семьи Гэри, и фанаты получили поддержку от партии Зелёных и партии Альянса в Белфасте, и сама идея была тепло принята после первых обсуждений. Статуя музыканта может появиться в городе к 2023 году.

В прошлом году ЮНЕСКО назвала Белфаст европейской столицей музыки 2023 года. И хотя теперь британские города не могут претендовать на нечто подобное, правительство города планирует кое-что масштабное на 2023 год, и младшая сестра Гэри, Patricia Moore, считает, что установка статуи её брата отлично вписывается в грандиозные планы городского правительства.

«Белфаст укоренился в музыкальной истории и дал миру свою долю легендарных фигур и музыкальных композиций. Я знаю, что Гэри является кумиром для многих людей по всей Ирландии и во всём мире.

Он любил свой город, и хотя его карьера позволила бы ему везде стать популярным, его музыка всегда находилась под влиянием природы и красоты Белфаста, и, конечно же, всей Ирландии. Гэри был очень горд тем, что он из Белфаста, и всегда говорил людям, что это его дом».

Campaign For Belfast Statue Of Guitar Legend GARY MOORE Gains City Council Support














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