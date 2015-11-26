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Гэри Муру могут поставить памятник



Идея по установке памятнику Гэри Муру в родном Белфасте вновь набирает обороты. The Wild Frontier Memorial Project, управляемый членами семьи Гэри, и фанаты получили поддержку от партии Зелёных и партии Альянса в Белфасте, и сама идея была тепло принята после первых обсуждений. Статуя музыканта может появиться в городе к 2023 году.



В прошлом году ЮНЕСКО назвала Белфаст европейской столицей музыки 2023 года. И хотя теперь британские города не могут претендовать на нечто подобное, правительство города планирует кое-что масштабное на 2023 год, и младшая сестра Гэри, Patricia Moore, считает, что установка статуи её брата отлично вписывается в грандиозные планы городского правительства.



«Белфаст укоренился в музыкальной истории и дал миру свою долю легендарных фигур и музыкальных композиций. Я знаю, что Гэри является кумиром для многих людей по всей Ирландии и во всём мире.



Он любил свой город, и хотя его карьера позволила бы ему везде стать популярным, его музыка всегда находилась под влиянием природы и красоты Белфаста, и, конечно же, всей Ирландии. Гэри был очень горд тем, что он из Белфаста, и всегда говорил людям, что это его дом».































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