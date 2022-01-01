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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 51
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео KREATOR 16
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Gary Moore

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1 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

14 фев 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

2 фев 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек GARY MOORE

19 апр 2021 : 		 Новая песня GARY MOORE

23 фев 2021 : 		 Новый альбом GARY MOORE выйдет весной

9 фев 2021 : 		 GUS G. почтил память Гэри Мура

9 фев 2021 : 		 Гэри Муру могут поставить памятник

24 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер

24 янв 2020 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

20 дек 2019 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

27 ноя 2019 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет зимой

11 ноя 2019 : 		 Оборудование GARY MOORE продадут на аукционе

22 окт 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

30 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

12 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

26 авг 2018 : 		 Трибьют GARY MOORE выйдет осенью

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3 июл 2016 : 		 Гитары GARY MOORE'a были проданы почти на 200 000 долларов

10 июн 2016 : 		 Гитары Гэри Мура пустят с молотка

4 авг 2014 : 		 Новый концертный релиз GARY MOORE выйдет в сентябре

25 сен 2013 : 		 Дебютный альбом GARY MOORE вышел с бонус-треками

17 июн 2013 : 		 Подруга последних дней GARY MOORE'a не получит ни пенни из его обширного наследства

12 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD GARY MOORE

13 июл 2012 : 		 Новый релиз GARY MOORE выйдет в сентябре

11 апр 2012 : 		 В Белфасте открылась выставка, посвящённая Гэри Муру
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VIVIAN CAMPBELL — о Гэри Муре



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VIVIAN CAMPBELL в рамках недавней беседы поговорил о том, какое влияние на музыкантов оказал Гэри Мур:

«Я никогда не слышал, чтобы Гэри Мур играл что-то так, как будто он этого не хотел. Он играл так, словно хотел уничтожить свою гитару, в его игре чувствовалась настоящая напряжённость.

Когда я впервые услышал игру Гэри, во мне что-то перевернулось, и я стал просто одержим Гэри Муром. Я купил все записи, созданные им, все альбомы, которые я мог достать, и пытался слушать их и играть как он, подражать ему. Он играл во многих жанрах: это был джаз-фьюжн, потом он играл рок, блюз, в какой-то степени поп. Но независимо от того, в каком жанре он играл, он привносил глубину в свою игру на гитаре, с которой никто никогда не мог сравниться».

VIVIAN CAMPBELL On GARY MOORE вЂ“ вЂњHe Played Everything Like He Wanted To Murder His GuitarвЂќ




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