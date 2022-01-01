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VIVIAN CAMPBELL — о Гэри Муре



VIVIAN CAMPBELL в рамках недавней беседы поговорил о том, какое влияние на музыкантов оказал Гэри Мур:



«Я никогда не слышал, чтобы Гэри Мур играл что-то так, как будто он этого не хотел. Он играл так, словно хотел уничтожить свою гитару, в его игре чувствовалась настоящая напряжённость.



Когда я впервые услышал игру Гэри, во мне что-то перевернулось, и я стал просто одержим Гэри Муром. Я купил все записи, созданные им, все альбомы, которые я мог достать, и пытался слушать их и играть как он, подражать ему. Он играл во многих жанрах: это был джаз-фьюжн, потом он играл рок, блюз, в какой-то степени поп. Но независимо от того, в каком жанре он играл, он привносил глубину в свою игру на гитаре, с которой никто никогда не мог сравниться».







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