9 сен 2023



Новый винил GARY MOORE выйдет в октябре



13 октября BMG впервые на виниле выпустят тринадцатый альбом GARY MOORE Back To The Blues:



"Enough Of The Blues"

"You Upset Me Baby"

"Cold Black Night"

"Stormy Monday"

"Ain’t Got You"

"Picture Of The Moon"

"Looking Back"

"The Prophet"

"How Many Lies"

"Drowning In Tears"





Bonus Material:





"Picture Of The Moon" (Single Edit)

"Cold Black Night" (Live At VH1)

"Stormy Monday" (Live At VH1)







