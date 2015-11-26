23 фев 2021



Новый альбом GARY MOORE выйдет весной



Mascot Label Group / Provogue тридцатого апреля выпустит новый альбом GARY MOORE, How Blue Can You Get, включающий ранее нереализованные треки (четыре собственного сочинения и четыре кавер-версии Elmore James, Sonny Thompson, Memphis Slim и BB King).



Трек-лист:



"I'm Tore Down"

"Steppin' Out"

"In My Dreams"

"How Blue Can You Get"

"Looking At Your Picture"

"Love Can Make A Fool Of You"

"Done Somebody Wrong"

"Living With The Blues"



Композиция "In My Dreams" доступна для прослушивания.







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