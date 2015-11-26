Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 479
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 98
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 68
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
[= ||| все новости группы



*

Gary Moore

*



23 фев 2021 : 		 Новый альбом GARY MOORE выйдет весной

9 фев 2021 : 		 GUS G. почтил память Гэри Мура

9 фев 2021 : 		 Гэри Муру могут поставить памятник

24 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA мог встретить Гэри Мура в ту ночь, когда он умер

24 янв 2020 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

20 дек 2019 : 		 Фрагмент из концертного релиза GARY MOORE

27 ноя 2019 : 		 Концертный релиз GARY MOORE выйдет зимой

11 ноя 2019 : 		 Оборудование GARY MOORE продадут на аукционе

22 окт 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

30 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

12 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трибьюта GARY MOORE

26 авг 2018 : 		 Трибьют GARY MOORE выйдет осенью

6 окт 2017 : 		 Новый релиз GARY MOORE выйдет осенью

3 июл 2016 : 		 Гитары GARY MOORE'a были проданы почти на 200 000 долларов

10 июн 2016 : 		 Гитары Гэри Мура пустят с молотка

4 авг 2014 : 		 Новый концертный релиз GARY MOORE выйдет в сентябре

25 сен 2013 : 		 Дебютный альбом GARY MOORE вышел с бонус-треками

17 июн 2013 : 		 Подруга последних дней GARY MOORE'a не получит ни пенни из его обширного наследства

12 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD GARY MOORE

13 июл 2012 : 		 Новый релиз GARY MOORE выйдет в сентябре

11 апр 2012 : 		 В Белфасте открылась выставка, посвящённая Гэри Муру

28 фев 2012 : 		 GARY MOORE умер от сердечного приступа

23 сен 2011 : 		 Фрагмент с нового концертного релиза GARY MOORE

22 авг 2011 : 		 Концерт GARY MOORE выйдет в сентябре

2 мар 2011 : 		 Трейлер документального фильма о Гэри Муре

24 фев 2011 : 		 Гэри Мур был похоронен
Показать далее
| - |

|||| 23 фев 2021

Новый альбом GARY MOORE выйдет весной



*
zoom
*
* *
Mascot Label Group / Provogue тридцатого апреля выпустит новый альбом GARY MOORE, How Blue Can You Get, включающий ранее нереализованные треки (четыре собственного сочинения и четыре кавер-версии Elmore James, Sonny Thompson, Memphis Slim и BB King).

Трек-лист:

"I'm Tore Down"
"Steppin' Out"
"In My Dreams"
"How Blue Can You Get"
"Looking At Your Picture"
"Love Can Make A Fool Of You"
"Done Somebody Wrong"
"Living With The Blues"

Композиция "In My Dreams" доступна для прослушивания.

GARY MOORE - How Blue Can You Get Album Due In April; Features Previously Unreleased Material; "In My Dreams" Visualizer Streaming



Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 692

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом