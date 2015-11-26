Новый альбом GARY MOORE выйдет весной

Mascot Label Group / Provogue тридцатого апреля выпустит новый альбом GARY MOORE, How Blue Can You Get, включающий ранее нереализованные треки (четыре собственного сочинения и четыре кавер-версии Elmore James, Sonny Thompson, Memphis Slim и BB King).
Трек-лист:
"I'm Tore Down"
"Steppin' Out"
"In My Dreams"
"How Blue Can You Get"
"Looking At Your Picture"
"Love Can Make A Fool Of You"
"Done Somebody Wrong"
"Living With The Blues"
Композиция "In My Dreams" доступна для прослушивания.
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