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Gary Moore

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|||| 4 окт 2023

GLENN HUGHES: «Гэри Мур был лучшим»



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В новом интервью Rockin' Metal Revival вокалиста и басиста Glenn'a Hughes'a, известного как «Голос рока», попросили назвать любимого гитариста, с которым он когда-либо играл. Glenn ответил:

«Сейчас я хочу сделать заявление. Я перечислю вам несколько имён. Я играл с [Joe] Satriani, [Joe] Bonamassa'ой, [Tony] Iommi и [Ritchie] Blackmore'ом, Pat'ом Thrall'ом и Brian'ом May'ем, Jerry Cantrell'ом, Warren'ом Haynes'ом. Я могу продолжать и продолжать перечислять их. А ещё с Mel'ом Galley и Tommy Bolin'ом. Я могу продолжать и продолжать. Но мой любимый... Я очень хочу, чтобы вы заострили на нём внимание. Это мой самый дорогой старый друг — мы начали работать вместе в 1979 году. Гэри Мур был лучшим.

Поймите меня правильно, мы с Гэри были очень близки. Мы записали альбом "Run For Cover". Когда я вспоминаю Гэри, как мы с ним работали вместе, как он играл в моей студии и сидел у меня дома на диване, сочиняя песни, этот парень был не-ве-ро-ят-ным. Просто невероятным. Опять же, все эти люди, о которых я говорил, — культовые гитаристы. Я играл с ними со всеми, и я очень горжусь, что могу об этом сказать. Сейчас есть Bonamassa... Joe потрясающий. И Ritchie, и Tony. Но Гэри Мур...»




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5 окт 2023
kircore
Полностью поддерживаю старого любителя взбодриться.
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просмотров: 188

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