Концертный релиз GARY MOORE выйдет весной



Provogue 23 мая выпустит новый концертный релиз GARY MOORE, получивший название "Gary More Live - From Baloise Session", который будет доступен на CD/Blu-ray, 2LP и в цифровом варианте. Видео на "Since I Met You Baby" доступно ниже:



01. Oh, Pretty Woman

02. Since I Met You Baby

03. Thirty Days (To Come Back Home)

04. I Love You More Than You'll Ever Know

05. Don't Believe A Word

06. Still Got The Blues

07. Walking By Myself

08. The Blues Is Alright







