сегодня



Переиздание GARY MOORE выйдет зимой



BMG сообщили о том, что второго декабря на виниле и CD состоится выпуск переиздания 12-го альбома GARY MOORE'a "A Different Beat".



Трек-лист:



"Go On Home"

"Lost In Your Love"

"Worry No More"

"Fire"

"Surrender"

"House Full Of Blues "

"Bring My Baby Back"

"Can’t Help Myself"

"Fatboy"

"We Want Love"

"Can’t Help Myself" (E-Z Rollers Remix)







