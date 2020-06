сегодня



Бывший гитарист SEPULTURA в THE TROOPS OF DOOM



Новая группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входит бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, недавно заключила контракт с цифровым подразделением Nuclear Blast Blood Blast на выпуск дебютного ЕР "The Rise Of Heresy", в который войдут четыре новые оригинальные темы, а также две кавер-версии SEPULTURA — "Bestial Devastation" и "Troops Of Doom". Релиз намечен на осень.



















