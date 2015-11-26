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The Troops of Doom

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THE TROOPS OF DOOM выпустят новый ЕР осенью



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Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входит бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, выпустит дебютный ЕР "The Rise Of Heresy" девятого октября на цифровом подразделении Nuclear Blast Blood Blast Distribution.

Трек-лист:

01. Whispering Dead Words

02. Between The Devil And The Deep Blue Sea

03. The Confessional

04. The Rise Of Heresy

05. Bestial Devastation (SEPULTURA Cover)

06. Troops Of Doom (SEPULTURA Cover)

THE TROOPS OF DOOM Feat. Ex-SEPULTURA Guitarist JAIRO 'TORMENTOR' GUEDZ: 'The Rise Of Heresy' EP Due In October








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