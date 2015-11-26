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The Troops of Doom

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Кавер-версия SEPULTURA от THE TROOPS OF DOOM



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Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, выпустили кавер-версию композиции SEPULTURA "Morbid Visions".

THE TROOPS OF DOOM Feat. Ex-SEPULTURA Guitarist JAIRO 'TORMENTOR' GUEDZ: 'Morbid Visions' Cover Version Available





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