Новый альбом THE TROOPS OF DOOM выйдет весной



Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, выпустит новый релиз, получивший название "Prelude To Blasphemy", 12 мая. В него войдёт материал с двух ранее выпущенных ЕР — "The Rise Of Heresy" (2020) и "The Absence Of Light" (2021) — а также две новые песни.







