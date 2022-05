сегодня



Новое видео THE TROOPS OF DOOM



"Dethroned Messiah", новое видео группы THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Antichrist Reborn", выпущенного 15 апреля на Alma Mater Records.



Трек-лист:



01. Dethroned Messiah

02. Far From Your God

03. Altar Of Delusion

04. Grief

05. Pray Into The Abyss

06. The Rebellion

07. Deserters From Paradise

08. Apocalypse MMXXII

09. A Queda

10. Preacher's Paradox

11. Necromancer (bonus track)

12. The Usurper (exclusive CD bonus track)







