4 мар 2022



Новое видео THE TROOPS OF DOOM



"'Altar Of Delusion", новое видео группы THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Antichrist Reborn", выходящего 15 апреля на Alma Mater Records



















