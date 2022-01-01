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*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 18
*Новое видео SCORPIONS 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 13
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The Troops of Doom

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4 мар 2022 : 		 Новое видео THE TROOPS OF DOOM

16 фев 2022 : 		 Новый альбом THE TROOPS OF DOOM выйдет весной

24 сен 2021 : 		 ЕР THE TROOPS OF DOOM доступен для прослушивания

16 июл 2021 : 		 Новый ЕР THE TROOPS OF DOOM выйдет осенью

31 мар 2021 : 		 Новое видео THE TROOPS OF DOOM

25 дек 2020 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от THE TROOPS OF DOOM

13 окт 2020 : 		 Новое видео THE TROOPS OF DOOM

12 окт 2020 : 		 Новый ЕР THE TROOPS OF DOOM доступен для прослушивания

18 сен 2020 : 		 Новое видео THE TROOPS OF DOOM

6 авг 2020 : 		 THE TROOPS OF DOOM выпустят новый ЕР осенью

26 июн 2020 : 		 Бывший гитарист SEPULTURA в THE TROOPS OF DOOM
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|||| 4 мар 2022

Новое видео THE TROOPS OF DOOM



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"'Altar Of Delusion", новое видео группы THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Antichrist Reborn", выходящего 15 апреля на Alma Mater Records

THE TROOPS OF DOOM Feat. Ex-SEPULTURA Guitarist JAIRO 'TORMENTOR' GUEDZ: 'Altar Of Delusion' Music Video








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