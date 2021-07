сегодня



Новый ЕР THE TROOPS OF DOOM выйдет осенью



Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, представит новый ЕР, The Absence Of Light, в сентябре этого года.



Трек-лист:



“Introduction – The Absence Of Light”

“Act I – The Devil’s Tail”

“Act II – The Monarch” feat. Jeff Becerra

“Antichrist” (Bonus track, Sepultura cover)

“The Devil’s Tail” (Bonus track, Demo version)

“The Monarch” (Bonus track, Demo version)







