Новое видео THE TROOPS OF DOOM

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The Troops of Doom

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Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входит бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, выпустит дебютный ЕР "The Rise Of Heresy" девятого октября на цифровом подразделении Nuclear Blast Blood Blast Distribution.

Трек-лист:

01. Whispering Dead Words

02. Between The Devil And The Deep Blue Sea

03. The Confessional

04. The Rise Of Heresy

05. Bestial Devastation (SEPULTURA Cover)

06. Troops Of Doom (SEPULTURA Cover)

Видео на "The Confessional" доступно ниже.

THE TROOPS OF DOOM Feat. Former SEPULTURA Guitarist JARIO вЂњTORMENTORвЂќ GUEDZ Streaming вЂњThe ConfessionalвЂќ Video



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