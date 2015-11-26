Новое видео THE TROOPS OF DOOM

Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входит бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, выпустит дебютный ЕР "The Rise Of Heresy" девятого октября на цифровом подразделении Nuclear Blast Blood Blast Distribution.
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