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Новый альбом THE TROOPS OF DOOM выйдет весной
Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, заключила контракт с лейблом лидера MOONSPELL Alma Mater Records, на котором 15 апреля состоится релиз дебютного альбома Antichrist Reborn. Трейлер доступен ниже. |
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Nepalcev
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