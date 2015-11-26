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The Troops of Doom

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Новый альбом THE TROOPS OF DOOM выйдет весной



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Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, заключила контракт с лейблом лидера MOONSPELL Alma Mater Records, на котором 15 апреля состоится релиз дебютного альбома Antichrist Reborn. Трейлер доступен ниже.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nepalcev


16 фев 2022, 22:16		https://youtu.be/-RDW6Xk3gQg


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