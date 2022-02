сегодня



Новый альбом THE TROOPS OF DOOM выйдет весной



Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, заключила контракт с лейблом лидера MOONSPELL Alma Mater Records, на котором 15 апреля состоится релиз дебютного альбома Antichrist Reborn. Трейлер доступен ниже. http://www.thetroopsofdoom.com







