Новое видео THE TROOPS OF DOOM

Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, выпустили дебютный ЕР "The Rise Of Heresy" девятого октября на цифровом подразделении Nuclear Blast Blood Blast Distribution. Визуальный видео ряд к этому ЕР доступен ниже.
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