Новое видео THE TROOPS OF DOOM



Группа THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, выпустили дебютный ЕР "The Rise Of Heresy" девятого октября на цифровом подразделении Nuclear Blast Blood Blast Distribution. Визуальный видео ряд к этому ЕР доступен ниже.



Трек-лист:



01. Whispering Dead Words



02. Between The Devil And The Deep Blue Sea



03. The Confessional



04. The Rise Of Heresy



05. Bestial Devastation (SEPULTURA Cover)



06. Troops Of Doom (SEPULTURA Cover)



















