Семплы новых песен THE TROOPS OF DOOM



THE TROOPS OF DOOM опубликовали фрагменты всех песен, которые будут включены в выходящий 31 мая альбом A Mass To The Grotesque:



01. Solve Et Coagula - Introduction

02. Chapels Of The Unholy

03. Dawn Of Mephisto

04. Denied Divinity

05. The Impostor King

06. Faithless Requiem

07. Psalm 78 - God Of Bizarre

08. Terror Inheritance

09. The Grotesque

10. Blood Upon The Throne

11. Venomous Creed







