Новое видео THE TROOPS OF DOOM

"Whispering Dead Words", новое видео группы THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "The Rise Of Heresy", выпущенного девятого октября на цифровом подразделении Nuclear Blast Blood Blast Distribution.
resurgamresponses
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).