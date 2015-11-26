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The Troops of Doom

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Новое видео THE TROOPS OF DOOM



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"Whispering Dead Words", новое видео группы THE TROOPS OF DOOM, в состав которой входят бывший гитарист SEPULTURA Jairo "Tormentor" Guedz, а также известный художник Marcelo Vasco (гитара), Alex Kafer (ex-NECROMANCER, EXPLICIT HATE, ENTERRO) на вокале/басу и Alexandre Oliveira (SOUTHERN BLACKLIST) на ударных, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "The Rise Of Heresy", выпущенного девятого октября на цифровом подразделении Nuclear Blast Blood Blast Distribution.

Трек-лист:

01. Whispering Dead Words

02. Between The Devil And The Deep Blue Sea

03. The Confessional

04. The Rise Of Heresy

05. Bestial Devastation (SEPULTURA Cover)

06. Troops Of Doom (SEPULTURA Cover)

THE TROOPS OF DOOM Feat. Ex-SEPULTURA Guitarist JAIRO





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


31 мар 2021, 17:56		ну вступление оно дало тоже свой кайф. а так оч солидно впахивают.


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