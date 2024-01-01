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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 21
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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The Doors

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60-летие THE DOORS отметят серией релизов



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В следующем месяце стартует 60-летний юбилей THE DOORS — появятся новый юбилейный логотип, серия физических релизов, экстраординарная книга-антология и многое другое.

Набор из 6 пластинок «The Doors 1967-1971» появится 22 ноября в качестве последней части знаменитой серии аудиофильских винилов High Fidelity от Rhino, включающей все шесть оригинальных студийных альбомов группы, сведенных с оригинальных аналоговых мастер-лент Кевином Греем в Cohearant Audio. Винил был отпечатан на Optimal Media, а коробка включает в себя heavyweight gatefold jacket с редкими фотографиями и примечаниями архивиста DOORS Дэвида Дутковски (David Dutkowski). Всего 3 000 копий лимитированного набора будут доступны исключительно на сайтах thedoors.com и rhino.com.

Кроме того, 29 ноября, в Record Store Day, THE DOORS выпустят «The Doors - Live in Detroit», включающий выступление группы на арене Cobo в Детройте, штат Мичиган, 8 мая 1970 года. Этот сет будет впервые доступен на виниле.

Записанный на пленку во время тура группы по США в 1970 году, этот концерт стал одним из самых продолжительных выступлений группы. Фактически, музыканты играли целый час после комендантского часа, после чего им было запрещено выступать в Cobo Arena во время последующих туров. В зажигательный сет вошло несколько блюзовых каверов, включая «Back Door Man», «Mystery Train» Джуниора Паркера и «Crossroads» Роберта Джонсона. THE DOORS также исполнили 17-минутную версию «The End», более чем 19-минутную версию «Light My Fire» и другие редкие треки, такие как «Love Hides». На этом релизе группа предстает в своем абсолютном зените.

Одноименный дебютный альбом THE DOORS, который BBC и Rolling Stone назвали одним из величайших дебютов всех времен, вышел в январе 1967 года и включает в себя хит «Light My Fire», блюзовый, рокочущий «Back Door Man» и эпохальный шоу-стоппер «The End» с его легендарной эдиповой разговорной частью.

Закрепив свое место в пантеоне рока и революции психоделического рока, THE DOORS вернулись в студию и выпустили долгожданное продолжение, «Strange Days», которое заняло 3-е место в американском рейтинге Billboard 200 и включало в себя такие хиты как «Love Me Two Times» и «People Are Strange».

В 1968 году группа выпустила «Waiting For The Sun», свой первый альбом № 1, включавший сингл «Hello, I Love You», занявший первое место в чартах, а также «Love Street» и «Five To One».

Затем THE DOORS углубились на неизведанную психоделическую территорию с альбомом 1969 года «The Soft Parade», наполненным струнными и духовыми инструментами, в который вошел написанный Krieger'ом хит «Touch Me».

Альбом 1970 года «Morrison Hotel», в который вошли любимые фанатами «Roadhouse Blues» и «Peace Frog», вернул группу к ее блюзовым корням. Альбом 1971 года «L.A. Woman», ставший последним альбомом группы с Моррисоном и записанный в репетиционном помещении группы, включает в себя ставшие хитами «Riders On The Storm», «Love Her Madly» и заглавный трек.

За короткое время совместной работы THE DOORS выпустили шесть студийных альбомов, прежде чем Моррисон безвременно скончался в Париже в 1971 году. Их впечатляющие достижения в студии и на сцене остаются непревзойденными в анналах рока, и сегодня они остаются одной из самых продаваемых групп всех времен с более чем 100 миллионами проданных записей по всему миру.

В 1993 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. Несколько лет спустя песни «Light My Fire» и «Riders On The Storm» вместе с дебютным альбомом THE DOORS были включены в Зал славы «Грэмми». Библиотека Конгресса США также отметила группу, выбрав их альбом с собственным названием для включения в Национальный реестр звукозаписей в 2014 году. Кроме того, THE DOORS получили премию «Грэмми» за жизненные достижения и звезду на Голливудской аллее славы в 2007 году.

Созданная в честь предстоящего 60-летнего юбилея, первая в истории полная книга-антология THE DOORS «Night Divides The Day» осветит архивы группы, как никогда ранее, благодаря редким фотографиям, интимным интервью с Robby Krieger и John Densmore, а также тщательно собранным архивным текстам Джима Моррисона и Рэя Манзарека. Благодаря неограниченному доступу, предоставленному группой, «Night Divides The Day» включает в себя уникальную коллекцию исторических эфемеров — включая детские фотографии, тексты песен, плакаты, кинокадры и многое другое, — которая дополняет богатый контекст редких фотографий, документирующих музыкальную одиссею группы.

К Robby Krieger и John Densmore присоединилось множество авторов, среди которых предисловие басиста NIRVANA Krist Novoselic и послесловие маэстро Gustavo Dudamel. Антология выпущена ограниченным тиражом всего в 2 000 пронумерованных бокс-наборов, каждый из которых подписан вручную John'ом и Robby. Каждый набор включает 344-страничное издание с автографами, семидюймовую виниловую пластинку с редкими демо-записями «Hello, I Love You» и «Moonlight Drive», а также другие исторические сувениры.




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