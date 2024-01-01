Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 27
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 23
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*THE WHO «что-то готовят» на 2025 11
*Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной 10
*Новая песня FOR MY PAIN... 10
*Новое видео GOTHMINISTER 9
*JON OLIVA: «У меня болезнь Меньера и рассеянный склероз» 9
*DAVID LEE ROTH продолжает танцевать 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 27
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 23
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*THE WHO «что-то готовят» на 2025 11
[= ||| все новости группы



*

The Doors

*



4 ноя 2024 : 		 Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу

10 окт 2024 : 		 60-летие THE DOORS отметят серией релизов

25 янв 2024 : 		 Кавер-версия THE DOORS от THE BLACK MOODS

30 июл 2023 : 		 "Golden Album" THE DOORS будет доступен во всем мире

26 янв 2023 : 		 ROBBY KRIEGER продал долю THE DOORS PRIMARY WAVE MUSIC

8 сен 2022 : 		 IAN ASTBURY — о выступлениях с музыкантами THE DOORS

12 май 2022 : 		 ROB HALFORD и ALICE COOPER исполняют хит THE DOORS

9 ноя 2021 : 		 Гитарист THE DOORS о возможности работы с вокалистом THE CULT

1 окт 2021 : 		 Фильм THE DOORS покажут в кинотеатрах

13 июл 2021 : 		 Гитарист THE DOORS выпускает мемуары

16 сен 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

22 авг 2020 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет осенью

12 авг 2020 : 		 Новая песня гитариста THE DOORS

29 июн 2020 : 		 Почему вокалисту THE DOORS так и не сделали вскрытие?

28 июн 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

30 май 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

12 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма о THE DOORS

14 дек 2019 : 		 Фильм об участнике THE DOORS покажут в кинотеатрах

30 дек 2017 : 		 JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS

16 дек 2017 : 		 Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой

17 сен 2017 : 		 Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS

15 мар 2017 : 		 Юбилейная версия первого альбома THE DOORS выйдет весной

5 фев 2017 : 		 Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS

14 апр 2015 : 		 Сборник лучшего от THE DOORS выйдет на SACD

24 мар 2015 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет в апреле

11 июн 2014 : 		 Музыканты DEEP PURPLE, DREAM THEATER, YES, FOREIGNER в трибьюте THE DOORS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу



zoom
John Densmore опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие поклонники, в прошлом, когда я писал что-то на политическую тему, большинство из вас знали, что THE DOORS - довольно «либерально» мыслящая группа. Некоторые из вас говорили: « John, просто заткнись и барабань». Следующий вторник настолько важен для будущего НАШЕЙ страны, что я чувствую необходимость высказаться. Думаю, я обращаюсь в основном к тем, кто считает, что я должен «заткнуться».

Вчера вечером Трамп сказал, что республиканку Лиз Чейни нужно предать расстрелу за то, что она не поддержала его. Если он победит, то, похоже, и вас тоже «уберут». С другой стороны, Камала Харрис намекнула, что в ее кабинет министров войдет республиканец. Это и есть Америка — инклюзивная.

Я призываю вас подумать о том, чтобы проголосовать за продолжение американской мечты - мечты о том, чтобы разные люди жили вместе и мирно решали свои разногласия.

Искренне Ваш, John Densmore».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 157

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом