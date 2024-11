сегодня



Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу



John Densmore опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие поклонники, в прошлом, когда я писал что-то на политическую тему, большинство из вас знали, что THE DOORS - довольно «либерально» мыслящая группа. Некоторые из вас говорили: « John, просто заткнись и барабань». Следующий вторник настолько важен для будущего НАШЕЙ страны, что я чувствую необходимость высказаться. Думаю, я обращаюсь в основном к тем, кто считает, что я должен «заткнуться».



Вчера вечером Трамп сказал, что республиканку Лиз Чейни нужно предать расстрелу за то, что она не поддержала его. Если он победит, то, похоже, и вас тоже «уберут». С другой стороны, Камала Харрис намекнула, что в ее кабинет министров войдет республиканец. Это и есть Америка — инклюзивная.



Я призываю вас подумать о том, чтобы проголосовать за продолжение американской мечты - мечты о том, чтобы разные люди жили вместе и мирно решали свои разногласия.



Искренне Ваш, John Densmore».





