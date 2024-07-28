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Toto

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Клавишник TOTO продал права PRIMARY WAVE MUSIC



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PRIMARY WAVE MUSIC, ведущий независимый издатель культовой и легендарной музыки в мире, объявляет о начале сотрудничества с клавишником, автором песен, композитором и одним из основателей легендарной рок-группы TOTO Steve Porcaro. Условия сделки включают в себя каталог музыкальных изданий Porcaro, авторские гонорары и смежные права. Многомиллионная сделка включает в себя авторские отчисления за некоторые из самых громких хитов TOTO, а также права на все песни, написанные Steve'ом для кино и телевидения, включая его работу для отмеченного наградами сериала FX «Justified».

Сделка также включает права на ряд композиций, приобретенных совместно с наследством Майкла Джексона, включая мегахит Джексона «Human Nature», песню, которую он написал для Майкла Джексона и которая была выпущена в июле 1983 года в качестве пятого сингла с альбома Джексона «Thriller», получившего признание критиков. После выхода сингл сразу же попал в Топ-10 на Billboard Hot 100. Песня также попала в Топ-5 чарта Billboard Adult Contemporary, заняв 2-е место. Музыкальные критики восторженно отозвались о сингле, а журнал Slant отметил, что песня является «вероятно, лучшей музыкальной композицией на альбоме». В статье для Los Angeles Times в 2012 году Рэндалл Робертс написал: «Это песня, которую я не устаю слушать».

О сделке руководитель Primary Wave David Weitzman сказал:

«Мы рады приветствовать Steve Porcaro в семье Primary Wave. Его карьера от гастролирующего и сессионного музыканта по вызову до сооснователя TOTO и написания песен с Майклом Джексоном в его домашней студии — это история на века».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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28 июл 2024
G
Gleb Monster
Сомнительно, но окэй
28 июл 2024
olly71
На закате карьеры продать своё наследие за большие миллионы это охрененная удача . далеко не каждому ещё предложат купить. Кисс в этом были идеальны.

просмотров: 224

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