сегодня



Барабанщик TESTAMENT вспоминает о DARK ANGEL : «Как мы повлияли на METALLICA»



Барабанщик TESTAMENT GENE HOGLAN, известный по работе с DARK ANGEL, DEATH и STRAPPING YOUNG LAD, принял участие в серии вопросов и ответов Metal Hammer, в которой принимали участие Joey Jordison (ex-Slipknot), Dave Witte (Municipal Waste), Art Cruz (Lamb Of God) и Eloy Casagrande (Sepultura).



Eloy Casagrande (Sepultura): Если бы ты мог вернуться в прошлое и сказать что-нибудь 13-летнему Gene'y, что бы ты сказал?



«Укради всё, что сможешь, у барабанщиков. Это то, что барабанщики и делают — так вы применяете всё это и вырабатываете свой стиль. У меня была такая мешанина влияний, что я собирался придумать что-то своё. Как и в DARK ANGEL я пытался создать биты, которые до этого никто никогда не слышал. Так на первом треке в "Darkness Descends" (1986), стартующего с первой минуты — я никогда не слышал, чтобы кто-то так играл его, как это сделал я. Потом несколько лет спустя мне позвонили и сказали: "Эй, ты слышал новую песню Metallica "One"? В ней твой бит, риффы, даже текст "Darkness prisoning me!" И я тогда подумал: "О, это круто, мы сейчас оказали влияние на METALLICA! (смеётся)».



Sean Radcliffe (Loathe): Как тебе удается так барабанить, когда ты выглядишь таким расслабленным?



«Я думаю, это потому, что я расслаблен, и это очень важный аспект игры на барабанах. Если вы за рулём грузовика, вы хотите расслабиться, вы не хотите напрягаться и паниковать, иначе вы разобьёте свой грузовик. Я считаю, что исполняя высокоскоростной, громкий металл, вы можете считать себя пулемётчиком, бешено выкашивающим толпу бас-бочками, но я предпочитаю смотреть на это так, будто я снайпер. Моё дыхание довольно расслаблено, и я контролирую себя, как снайпер, собирающийся сделать выстрел. Я знаю, когда у тебя на подходе бластбит, и ты должен отмолотить его, если ты поддаёшься ужасу и панике, ты чувствуешь, что можешь подвиснуть, тебе будет некомфортно играть, и ты не сможешь отстучать эту партию. Просто переведи дух и скажи себе: "Ты сможешь это сделать". На этом базируется вся моя карьера».



Какой альбом заставил тебя впервые сыграть на воображаемых барабанах?



«Я бы сказал, что это, несомненно, была пластинка "Kiss". "Destroyer" был первым альбомом, на который я запал. Я помню, как я играл на барабанах в Детройт-Рок Сити; на этой песне есть довольно неплохой драмминг с простыми партиями, которые позволили мне перейти на более технический материал вроде Rush и King Crimson, — я увлекался всеми этими вещами, когда был супер-пупер-молодым».







