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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 24
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Dark Angel

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30 авг 2022 : 		 DARK ANGEL надеются выпустить новый альбом в следующем году

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27 апр 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

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5 сен 2013 : 		 DARK ANGEL о реюнионе

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12 авг 2002 : 		 Dark Angel – возможен reunion.
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DARK ANGEL надеются выпустить новый альбом в следующем году



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19 августа барабанщик Gene Hoglan из DARK ANGEL подтвердил в эфире радиостанции Oxygne Radio "Metal Zone", что он и его коллеги по группе продолжают работу над новым материалом:

«Абсолютно верно. Мы пишем прямо сейчас. Я сочиняю последние десять лет, правда, просто записывая риффы DARK ANGEL. И теперь, когда мы действительно движемся вперёд с DARK ANGEL...

Когда мы воссоединились несколько лет назад — около десяти лет или около того — это было всего лишь несколько концертов. А потом мы так хорошо сплотились, что я сказал: "Давайте продолжать. Давайте начнём писать". Так что я и [гитарист DARK ANGEL] Jim Durkin тонну материала. Так что, надеюсь, к середине 2023 года мы выпустим новый альбом. Мы надеемся.

Моё расписание было сумасшедшим. Всё, что я могу сделать, это просто продолжать работать над материалом. Так что в какой-то момент до 2023 года я надеюсь записать барабаны, гитары и всё остальное и отправиться в путь. Мы надеемся на это».




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30 авг 2022
Mister
Видимо, будет что-то промежуточное между DD и LS - ну интересно будет глянуть. Хотя конечно что-то похожее на TDNH тоже хочется услышать

просмотров: 457

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