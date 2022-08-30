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DARK ANGEL надеются выпустить новый альбом в следующем году



19 августа барабанщик Gene Hoglan из DARK ANGEL подтвердил в эфире радиостанции Oxygne Radio "Metal Zone", что он и его коллеги по группе продолжают работу над новым материалом:



«Абсолютно верно. Мы пишем прямо сейчас. Я сочиняю последние десять лет, правда, просто записывая риффы DARK ANGEL. И теперь, когда мы действительно движемся вперёд с DARK ANGEL...



Когда мы воссоединились несколько лет назад — около десяти лет или около того — это было всего лишь несколько концертов. А потом мы так хорошо сплотились, что я сказал: "Давайте продолжать. Давайте начнём писать". Так что я и [гитарист DARK ANGEL] Jim Durkin тонну материала. Так что, надеюсь, к середине 2023 года мы выпустим новый альбом. Мы надеемся.



Моё расписание было сумасшедшим. Всё, что я могу сделать, это просто продолжать работать над материалом. Так что в какой-то момент до 2023 года я надеюсь записать барабаны, гитары и всё остальное и отправиться в путь. Мы надеемся на это».







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