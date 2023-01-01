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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 19
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Dark Angel

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7 июл 2023 : 		 DARK ANGEL полны надежды

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13 мар 2023 : 		 Семье гитариста DARK ANGEL собирают деньги

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13 мар 2023 : 		 Умер гитарист DARK ANGEL

22 окт 2022 : 		 Барабанщик DARK ANGEL обещает агрессивный материал

30 авг 2022 : 		 DARK ANGEL надеются выпустить новый альбом в следующем году

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

2 сен 2020 : 		 DARK ANGEL пытаются, но...

24 июл 2020 : 		 Барабанщик TESTAMENT вспоминает о DARK ANGEL: «Как мы повлияли на METALLICA»

23 окт 2018 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

1 дек 2017 : 		 DARK ANGEL продолжают сочинение материала

9 фев 2017 : 		 У DARK ANGEL уже есть пять — шесть песен

29 июл 2016 : 		 Бывший вокалист DARK ANGEL здоров!

31 май 2016 : 		 GENE HOGLAN придумал популярный пулемётный барабанный ритм в туалете

5 апр 2016 : 		 DARK ANGEL отметят сразу три юбилея

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8 дек 2014 : 		 GENE HOGLAN о будущих студийных альбомах DARK ANGEL и TESTAMENT

28 июн 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

8 июн 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

27 май 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

5 май 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

27 апр 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

4 мар 2014 : 		 2014-й и 2015-й будут «отличными годами» для DARK ANGEL
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DARK ANGEL полны надежды



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Gene Hoglan в интервью Heavy New York ответил на вопрос о том, как идут дела в отношении нового материала:

«Что ж, я скажу вам, что мы надеемся, что очень скоро у нас будет много интересных новостей для всех поклонников DARK ANGEL или всех, кто интересуется нашей музыкой или трэш-металлом в частности. Надеюсь, в самом ближайшем будущем мы сможем продвинуться вперед и сможем объявить некоторые по-настоящему волнующие вести о DARK ANGEL и для наших поклонников и всех, как я уже сказал, кому это может быть интересно. Так что, надеюсь, эти новости заставят людей сказать: "Да! Да!" Так что мы с нетерпением ждем возможности объявить об этом, когда - я не хочу говорить "когда придет время" - но если серьезно, когда мы соберем все воедино и придет время для того, чтобы сообщить: "У нас кое-что намечается, у нас кое-что происходит, у нас кое-что осуществляется, у нас кое-что существует, у нас кое-что развивается", все подобные новости, возможность просто двигаться вперед как огромный танк, и мы надеемся, что сможем осуществить это в ближайшее время».




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