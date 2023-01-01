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DARK ANGEL полны надежды



Gene Hoglan в интервью Heavy New York ответил на вопрос о том, как идут дела в отношении нового материала:



«Что ж, я скажу вам, что мы надеемся, что очень скоро у нас будет много интересных новостей для всех поклонников DARK ANGEL или всех, кто интересуется нашей музыкой или трэш-металлом в частности. Надеюсь, в самом ближайшем будущем мы сможем продвинуться вперед и сможем объявить некоторые по-настоящему волнующие вести о DARK ANGEL и для наших поклонников и всех, как я уже сказал, кому это может быть интересно. Так что, надеюсь, эти новости заставят людей сказать: "Да! Да!" Так что мы с нетерпением ждем возможности объявить об этом, когда - я не хочу говорить "когда придет время" - но если серьезно, когда мы соберем все воедино и придет время для того, чтобы сообщить: "У нас кое-что намечается, у нас кое-что происходит, у нас кое-что осуществляется, у нас кое-что существует, у нас кое-что развивается", все подобные новости, возможность просто двигаться вперед как огромный танк, и мы надеемся, что сможем осуществить это в ближайшее время».







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