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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 16
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Dark Angel

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DARK ANGEL отыграют концерты в память о Джиме Дуркине



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DARK ANGEL отыграют концерты в память о Джиме Дуркине, в рамках которых целиком исполнят альбом 1986 года Darkness Descends:

April
14, 15 & 16 - Los Angeles, CA - Teragram Ballroom (with Evil Dead)


June
2 - New York City, NY - Irving Plaza (with Prong, Whiplash and Ready For Death)

«В четверг, 9 марта, все члены семьи DARK ANGEL получили извещение о кончине Джимми Дуркина утром в среду, 8 марта. Джим Дуркин был основателем DARK ANGEL, внес большой вклад в музыку и был одним из отцов-основателей трэша. Он был известен как искусник риффа и автор одних из самых запоминающихся и злых трэш-риффов в истории. Джим Дуркин был родным для всех участников Dark Angel, и его будет очень не хватать.

Джим не участвовал в концертах DARK ANGEL по личным причинам с 2020 года. Джим попросил в качестве замены для себя Laura Christine, и она присоединилась к нам на последних выступлениях DARK ANGEL, поскольку он хотел, чтобы мы оставались семьей.

DARK ANGEL будет продолжать выступать и записывать альбомы в память о Джиме и сохранять его наследие, как он просил перед смертью».

DARK ANGEL Pay Tribute To Founding Guitarist JIM DURKIN, Ad Perpetuam Rei Memoriam; Band Announce LA, NY Darkness Descends Shows Performing Album In Full




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