DARK ANGEL отыграют концерты в память о Джиме Дуркине, в рамках которых целиком исполнят альбом 1986 года Darkness Descends:



April

14, 15 & 16 - Los Angeles, CA - Teragram Ballroom (with Evil Dead)





June

2 - New York City, NY - Irving Plaza (with Prong, Whiplash and Ready For Death)



«В четверг, 9 марта, все члены семьи DARK ANGEL получили извещение о кончине Джимми Дуркина утром в среду, 8 марта. Джим Дуркин был основателем DARK ANGEL, внес большой вклад в музыку и был одним из отцов-основателей трэша. Он был известен как искусник риффа и автор одних из самых запоминающихся и злых трэш-риффов в истории. Джим Дуркин был родным для всех участников Dark Angel, и его будет очень не хватать.



Джим не участвовал в концертах DARK ANGEL по личным причинам с 2020 года. Джим попросил в качестве замены для себя Laura Christine, и она присоединилась к нам на последних выступлениях DARK ANGEL, поскольку он хотел, чтобы мы оставались семьей.



DARK ANGEL будет продолжать выступать и записывать альбомы в память о Джиме и сохранять его наследие, как он просил перед смертью».







