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DARK ANGEL пытаются, но...



Гитарист DARK ANGEL Ted Aguilar был гостем программы "Alive & Streaming" и рассказал о том, как идут дела в процессе сочинения нового материала:



«Мы пытаемся создать новый альбом DARK ANGEL, но произошёл ряд вещей вне этого бизнеса, который отнял время, так что... Изначально я думал: "О, я столько времени просижу дома и напишу до чёртиков нового материала для группы". Но нет, мне потребовалось два месяца на то, чтобы справиться с тем, что случилось, и это буквально выпило все мои творческие силы.



С момента локдауна у меня не было возможность оказаться в Лос-Анджелесе с Jim'ом Durkin'ом, легендарным автором DARK ANGEL. Он тоже вернулся в дело. Мы написали "Time Does Not Heal" без него, но за годы поняли, что работать мы можем только лицом к лицу. У нас у каждого есть гитара, потом мы взяли немного электронного оборудования, так что кое-что сделали.



Прошёл 31 год с момента ухода Jim'a из группы. Он построил отличную карьеру, так что тяжеловато согласовать наши графики. Но я надеюсь на лучшее».













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