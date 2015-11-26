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Dark Angel

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12 авг 2002 : 		 Dark Angel – возможен reunion.
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|||| сегодня

DARK ANGEL пытаются, но...



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Гитарист DARK ANGEL Ted Aguilar был гостем программы "Alive & Streaming" и рассказал о том, как идут дела в процессе сочинения нового материала:

«Мы пытаемся создать новый альбом DARK ANGEL, но произошёл ряд вещей вне этого бизнеса, который отнял время, так что... Изначально я думал: "О, я столько времени просижу дома и напишу до чёртиков нового материала для группы". Но нет, мне потребовалось два месяца на то, чтобы справиться с тем, что случилось, и это буквально выпило все мои творческие силы.

С момента локдауна у меня не было возможность оказаться в Лос-Анджелесе с Jim'ом Durkin'ом, легендарным автором DARK ANGEL. Он тоже вернулся в дело. Мы написали "Time Does Not Heal" без него, но за годы поняли, что работать мы можем только лицом к лицу. У нас у каждого есть гитара, потом мы взяли немного электронного оборудования, так что кое-что сделали.

Прошёл 31 год с момента ухода Jim'a из группы. Он построил отличную карьеру, так что тяжеловато согласовать наши графики. Но я надеюсь на лучшее».

DARK ANGEL Is Still





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