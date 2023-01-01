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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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Dark Angel

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Барабанщик DARK ANGEL о смерти Джима Дуркина



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Барабанщика DARK ANGEL Gene'a Hoglan'a спросили, какие эмоции он и его коллеги испытали узнав о смерти Джима Дуркина:

«Признаться, для нас это был шок. Джим всегда был довольно непостоянен по отношению к нам. Бывали времена, когда он исчезал с экранов, и тогда он говорил: "Эй, в будущем будут моменты, когда я, возможно, не смогу участвовать в некоторых шоу или в некоторых концертах". Он выбрал на замену Laura Christine.

Но его смерть стала для группы абсолютным шоком. Мы не знали, что он вот-вот умрет. Мы знали, что были какие-то проблемы со здоровьем, но мы не знали, что скоро потеряем нашего брата, и это очень сильно ударило по всем нам. Мы только начали тур DEATH TO ALL — мы были в нем около недели — когда мне позвонил [вокалист DARK ANGEL] Ron Rinehart. И мы все обсуждали случившееся. Все из группы были потрясены.

Мы знали, что Джим будет время от времени исчезать, но мы не знали, что Джим, когда он исчез в последний раз, исчезнет навсегда. Мы этого не знали. Поэтому, когда мы узнали, что он умер, это был очень тяжелый удар. Но все, что мы можем сделать, это просто продолжать двигаться вперед».




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