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*Участники PARADISE LOST в HOST 14
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Dark Angel

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22 окт 2022 : 		 Барабанщик DARK ANGEL обещает агрессивный материал

30 авг 2022 : 		 DARK ANGEL надеются выпустить новый альбом в следующем году

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

2 сен 2020 : 		 DARK ANGEL пытаются, но...

24 июл 2020 : 		 Барабанщик TESTAMENT вспоминает о DARK ANGEL: «Как мы повлияли на METALLICA»

23 окт 2018 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

1 дек 2017 : 		 DARK ANGEL продолжают сочинение материала

9 фев 2017 : 		 У DARK ANGEL уже есть пять — шесть песен

29 июл 2016 : 		 Бывший вокалист DARK ANGEL здоров!

31 май 2016 : 		 GENE HOGLAN придумал популярный пулемётный барабанный ритм в туалете

5 апр 2016 : 		 DARK ANGEL отметят сразу три юбилея

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

8 дек 2014 : 		 GENE HOGLAN о будущих студийных альбомах DARK ANGEL и TESTAMENT

28 июн 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

8 июн 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

27 май 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

5 май 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

27 апр 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

4 мар 2014 : 		 2014-й и 2015-й будут «отличными годами» для DARK ANGEL

12 сен 2013 : 		 DON DOTY: «Если для меня нет места в DARK ANGEL, я найду его где-нибудь ещё»

9 сен 2013 : 		 Бывший вокалист DARK ANGEL и барабанщик FORBIDDEN в новом проекте

5 сен 2013 : 		 DARK ANGEL о реюнионе

4 сен 2013 : 		 GENE HOGLAN не примет участие в реюнионе DARK ANGEL

26 сен 2003 : 		 DARK ANGEL записывают новый трек

12 авг 2002 : 		 Dark Angel – возможен reunion.
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|||| 22 окт 2022

Барабанщик DARK ANGEL обещает агрессивный материал



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Барабанщик DARK ANGEL Gene Hoglan в рамках беседы с "Poppitt's Corner" рассказал о том, чего поклонники могут ждать от нового материала:

«Мы даём много живых концертов, и мы предпочитаем играть на фестивалях, потому что так лучше всего получается. Мы готовим следующий альбом, и я сосредоточился на его создании, и [гитарист DARK ANGEL] Jim Durkin тоже занимается сочинительством. В данный момент Jim'у пришлось взять небольшой перерыв в концертах, но он всегда был встроен в нашу систему. Потому что когда мы снова собрались вместе, он сказал: "Эй, ребята, просто чтобы вы знали, в будущем может случиться так, что я не смогу принять участие в некоторых концертах, а может быть и в целом туре. Пока, ребята, спокойно относитесь к этому. И мы провели с ним, по крайней мере, восемь лет. Как-то так.

Мы пока сочиняем и стараемся сделать самую агрессивную пластинку, на которую только способны!»




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