22 окт 2022



Барабанщик DARK ANGEL обещает агрессивный материал



Барабанщик DARK ANGEL Gene Hoglan в рамках беседы с "Poppitt's Corner" рассказал о том, чего поклонники могут ждать от нового материала:



«Мы даём много живых концертов, и мы предпочитаем играть на фестивалях, потому что так лучше всего получается. Мы готовим следующий альбом, и я сосредоточился на его создании, и [гитарист DARK ANGEL] Jim Durkin тоже занимается сочинительством. В данный момент Jim'у пришлось взять небольшой перерыв в концертах, но он всегда был встроен в нашу систему. Потому что когда мы снова собрались вместе, он сказал: "Эй, ребята, просто чтобы вы знали, в будущем может случиться так, что я не смогу принять участие в некоторых концертах, а может быть и в целом туре. Пока, ребята, спокойно относитесь к этому. И мы провели с ним, по крайней мере, восемь лет. Как-то так.



Мы пока сочиняем и стараемся сделать самую агрессивную пластинку, на которую только способны!»







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