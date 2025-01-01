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DARK ANGEL обещают сыграть новые песни



Барабанщик DARK ANGEL Gene Hoglan в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет работа над новым материалом:



«Ну, мы собираемся дебютировать с парой новых песен, с новым материалом, на предстоящих южноамериканских концертах. Я знаю, что мы играем в Буэнос-Айресе [в Аргентине 21 марта], и это за два вечера до фестиваля Metal Beer [Open Air] [в Чили 23 марта]. Так что на обоих этих концертах мы дебютируем с новым материалом, и мы очень рады возможности сыграть что-то новое спустя столько времени. И, надеюсь, это приведет к еще большему количеству новых вещей. Мы очень рады представить новый материал металлическому миру».



Что касается возможности выхода нового альбома DARK ANGEL в этом году, Gene сказал:



«Как знать. Мы работаем и пытаемся сделать все возможное. И надеюсь, что в какой-то момент — я уже много раз говорил об этом в прошлом — надеюсь, что в какой-то момент мы сможем дать какую-то захватывающую информацию о ходе работы над альбомом. Так что, надеюсь, мы сможем сделать это в ближайшем будущем. И все, следите за DARK ANGEL. Посмотрим, что из этого выйдет».







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