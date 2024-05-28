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Будет ли новый DARK ANGEL?



В рамках недавнего интервью, у Gene'a Hoglan'a спросили, правда ли то, что к концу года выйдет новый DARK ANGEL:



«Я, к сожалению, не могу сказать, что на самом деле происходит с DARK ANGEL, но я знаю, что очень, очень скоро, когда у меня будет определенный график, определенные даты, когда я смогу объявить несколько действительно интересных новостей для фанатов DARK ANGEL, мы все же сможем кое-что объявить. И это будет очень круто. Последние пару лет я усердно работал над некоторыми проектами, которые сделают фанатов DARK ANGEL по-настоящему счастливыми, я думаю. Так что, все, просто сидите тихо. Я просто не хочу анонсировать что-то в ближайшее время, а затем, по независящим от меня обстоятельствам, откладывать все на потом. Я просто хочу быть в состоянии сказать: "Да, это будет реальная дата, которую мы можем объявить людям, и мы будем придерживаться этой даты". В этом вся моя суть. Так что смотрите и слушайте в оба»







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