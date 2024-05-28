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Dark Angel

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28 май 2024 : 		 Будет ли новый DARK ANGEL?

23 сен 2023 : 		 GENE HOGLAN о новом DARK ANGEL

18 июл 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

7 июл 2023 : 		 DARK ANGEL полны надежды

21 май 2023 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о смерти Джима Дуркина

18 апр 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

2 апр 2023 : 		 DARK ANGEL отыграют концерты в память о Джиме Дуркине

13 мар 2023 : 		 Семье гитариста DARK ANGEL собирают деньги

13 мар 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о гитаристе DARK ANGEL

13 мар 2023 : 		 Умер гитарист DARK ANGEL

22 окт 2022 : 		 Барабанщик DARK ANGEL обещает агрессивный материал

30 авг 2022 : 		 DARK ANGEL надеются выпустить новый альбом в следующем году

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

2 сен 2020 : 		 DARK ANGEL пытаются, но...

24 июл 2020 : 		 Барабанщик TESTAMENT вспоминает о DARK ANGEL: «Как мы повлияли на METALLICA»

23 окт 2018 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

1 дек 2017 : 		 DARK ANGEL продолжают сочинение материала

9 фев 2017 : 		 У DARK ANGEL уже есть пять — шесть песен

29 июл 2016 : 		 Бывший вокалист DARK ANGEL здоров!

31 май 2016 : 		 GENE HOGLAN придумал популярный пулемётный барабанный ритм в туалете

5 апр 2016 : 		 DARK ANGEL отметят сразу три юбилея

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

8 дек 2014 : 		 GENE HOGLAN о будущих студийных альбомах DARK ANGEL и TESTAMENT

28 июн 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

8 июн 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

27 май 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL
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Будет ли новый DARK ANGEL?



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В рамках недавнего интервью, у Gene'a Hoglan'a спросили, правда ли то, что к концу года выйдет новый DARK ANGEL:

«Я, к сожалению, не могу сказать, что на самом деле происходит с DARK ANGEL, но я знаю, что очень, очень скоро, когда у меня будет определенный график, определенные даты, когда я смогу объявить несколько действительно интересных новостей для фанатов DARK ANGEL, мы все же сможем кое-что объявить. И это будет очень круто. Последние пару лет я усердно работал над некоторыми проектами, которые сделают фанатов DARK ANGEL по-настоящему счастливыми, я думаю. Так что, все, просто сидите тихо. Я просто не хочу анонсировать что-то в ближайшее время, а затем, по независящим от меня обстоятельствам, откладывать все на потом. Я просто хочу быть в состоянии сказать: "Да, это будет реальная дата, которую мы можем объявить людям, и мы будем придерживаться этой даты". В этом вся моя суть. Так что смотрите и слушайте в оба»




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28 май 2024
olly71
в новости от 7 июл 2023 всё уже сказано только прошёл ещё один год и ничего нет и ни у кого нет времени за 33 года что то написать и записать . Похороните уже этот труп который уже весь разложился окончательно.
28 май 2024
Вашингтон Ирвинг
olly71, весьма понравился когда-то Time Does Not Heal, жаль, что группа не настолько прибыльная, и Хоглан выбирает что-то другое

просмотров: 251

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