сегодня



Умер гитарист DARK ANGEL



Гитарист DARK ANGEL Джим Дуркин скончался в возрасте 58 лет. Новости подтвердила его вдова Энни:



«С болью и чувством тяжелой утраты я хочу сообщить, что любовь всей моей жизни, мой лучший друг и муж Джимми скончался в среду утром. Он был не один, так как я была с ним вместе с несколькими близкими друзьями до самого конца. Его будет очень не хватать, и никто никогда не сможет заменить мою любовь к нему. Пусть он покоится с миром.



Всегда Твой, Всегда Мой, Всегда Наш… Мой бессмертный возлюбленный. Я увижу тебя снова».



Некоторое время спустя DARK ANGEL также опубликовали сообщение:



«Мы, члены семьи DARK ANGEL, глубоко опечалены и раздавлены новостью о том, что наш брат и основатель Джимми Дуркин скончался в среду утром.



Мы хотели бы поблагодарить его поклонников за их постоянную преданность и поддержку. Мы выпустим полное заявление на этот счет в ближайшее время. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи, пока мы скорбим о потере этого великого человека».



































+0 -0



( 3 ) просмотров: 421

