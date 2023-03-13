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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 60
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Dark Angel

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1 дек 2017 : 		 DARK ANGEL продолжают сочинение материала

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8 июн 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

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5 май 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

27 апр 2014 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

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4 сен 2013 : 		 GENE HOGLAN не примет участие в реюнионе DARK ANGEL

26 сен 2003 : 		 DARK ANGEL записывают новый трек
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Умер гитарист DARK ANGEL



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Гитарист DARK ANGEL Джим Дуркин скончался в возрасте 58 лет. Новости подтвердила его вдова Энни:

«С болью и чувством тяжелой утраты я хочу сообщить, что любовь всей моей жизни, мой лучший друг и муж Джимми скончался в среду утром. Он был не один, так как я была с ним вместе с несколькими близкими друзьями до самого конца. Его будет очень не хватать, и никто никогда не сможет заменить мою любовь к нему. Пусть он покоится с миром.

Всегда Твой, Всегда Мой, Всегда Наш… Мой бессмертный возлюбленный. Я увижу тебя снова».

Некоторое время спустя DARK ANGEL также опубликовали сообщение:

«Мы, члены семьи DARK ANGEL, глубоко опечалены и раздавлены новостью о том, что наш брат и основатель Джимми Дуркин скончался в среду утром.

Мы хотели бы поблагодарить его поклонников за их постоянную преданность и поддержку. Мы выпустим полное заявление на этот счет в ближайшее время. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи, пока мы скорбим о потере этого великого человека».


















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13 мар 2023
E
Equitant
RIP...
Полагаю, теперь анонсированного ранее грядущего альбома группы можно уже не ждать.
13 мар 2023
Saxon9
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. Банда высекла свое имя на скрижали экстрим метала.
13 мар 2023
Mister
Надеюсь, Хоглан доделает этот альбом, будет хорошим трибьютом

просмотров: 421

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