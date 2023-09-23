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GENE HOGLAN о новом DARK ANGEL



GENE HOGLAN в подкасте "Talk Louder" так ответил на вопрос о том, как идет процесс сочинения нового материала:



«Я знаю, что наступит время, надеюсь, очень скоро, когда мы сможем объявить о целом ряде интересных событий. И я знаю, что уже упоминал об этом в нескольких интервью, но в какой-то момент, когда мы немного продвинемся по временной шкале, и появятся некоторые... Объявлять расплывчатые планы — это уже не то. Когда я смогу назвать реальные сроки, и "вот твердые...", потому что в работе еще много всего, и когда я, DARK ANGEL и все, кто в этом участвует, сможем определить какие-то серьезные сроки, тогда мы и сделаем это. Но все движется в фантастическом направлении. И я знаю, что говорю это на протяжении последнего десятилетия. Я повторяю это и сейчас. Я очень надеюсь, что очень скоро наступит время, когда мы сможем сделать несколько серьезных анонсов, но все идет очень, очень хорошо. И я очень рад многим из них».







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