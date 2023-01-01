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Dark Angel

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Гитарист ARCH ENEMY о гитаристе DARK ANGEL



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Michael Amott почтил память Джима Дуркина:

«Самый приятный парень в трэше? Думаю, да... У меня остались приятные воспоминания о тусовках с Джимом и его прекрасной женой Энни. Еда и (столь необходимый) душ у них дома во время немного грубых и беспорядочных дней туров ARCH ENEMY в начале 2000-х годов. У него была широкая душа, это точно.

Однажды вечером после концерта в Лос-Анджелесе он ворвался за кулисы и взволнованно рассказал нам, что у него был долгий разговор с John Sykes, гитаристом, которым мы оба восхищались, на балконе, пока мы играли. Как круто.

Джим всегда оставался нашим поклонником, добрым и скромным парнем с отличным вкусом к металлической музыке и гитаре.

58 лет — это слишком рано, чтобы уйти.

Спасибо за мощный DARK ANGEL, и больше всего за то, что ты был! Счастливого пути, Джим!»




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