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Гитарист ARCH ENEMY о гитаристе DARK ANGEL



Michael Amott почтил память Джима Дуркина:



«Самый приятный парень в трэше? Думаю, да... У меня остались приятные воспоминания о тусовках с Джимом и его прекрасной женой Энни. Еда и (столь необходимый) душ у них дома во время немного грубых и беспорядочных дней туров ARCH ENEMY в начале 2000-х годов. У него была широкая душа, это точно.



Однажды вечером после концерта в Лос-Анджелесе он ворвался за кулисы и взволнованно рассказал нам, что у него был долгий разговор с John Sykes, гитаристом, которым мы оба восхищались, на балконе, пока мы играли. Как круто.



Джим всегда оставался нашим поклонником, добрым и скромным парнем с отличным вкусом к металлической музыке и гитаре.



58 лет — это слишком рано, чтобы уйти.



Спасибо за мощный DARK ANGEL, и больше всего за то, что ты был! Счастливого пути, Джим!»





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