13 авг 2020



Новый релиз MR. BUNGLE выйдет осенью



Тридцатого октября на Ipecaс Recordings выпустят новый релиз MR. BUNGLE "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo", в которой войдет оригинальное демо 1986 года, а также кавер-версия S.O.D. "Hypocrites / Habla Español O Muere" (a.k.a. "Speak English Or Die") и CORROSION OF CONFORMITY "Loss For Words".



Трек-лист:



01. Grizzly Adams



02. Anarchy Up Your Anus



03. Raping Your Mind



04. Hypocrites / Habla Español O Muere



05. Bungle Grind



06. Methematics



07. Eracist



08. Spreading The Thighs Of Death



09. Loss For Words



10. Glutton For Punishment



11. Sudden Death























