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*Почему EXODUS не стали популярными? 42
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 28
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
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Mr. Bungle

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14 дек 2022 : 		 Участники SEPULTURA присоединились на сцене к MR. BUNGLE

7 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE

14 июн 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза MR. BUNGLE

23 май 2021 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от MR. BUNGLE

27 апр 2021 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет летом

12 ноя 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BUNGLE

25 сен 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

13 авг 2020 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет осенью

5 июн 2020 : 		 Первый за 20 лет трек от MR. BUNGLE

24 мар 2020 : 		 MR. BUNGLE перезаписали темы с демо

16 фев 2020 : 		 4К-видео с выступления MR. BUNGLE

12 фев 2020 : 		 Основатель CRO-MAGS присоединился на сцене к MR. BUNGLE

7 фев 2020 : 		 MR. BUNGLE отыграли первое за 20 лет шоу

14 авг 2019 : 		 MR. BUNGLE дадут несколько концертов
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Участники SEPULTURA присоединились на сцене к MR. BUNGLE



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Участники SEPULTURA Andreas Kisser и Derrick Green присоединились на сцене к MR. BUNGLE для исполнения классики SEPULTURA "Territory" — видео доступно ниже.




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