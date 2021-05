сегодня



Кавер-версия VAN HALEN от MR. BUNGLE



MR. BUNGLE представили собственное прочтение композиции VAN HALEN "Loss Of Control", которую группа исполняла в рамках стрима на Хэллоуин 2020 "The Night They Came Home". Сингл доступен на всех цифровых площадках, а запись выступления — ниже.













