Видео полного выступления MR. BUNGLE



Видео полного выступления MR. BUNGLE, которое состоялось 11 мая в Palladium, Hollywood, CA, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Welcome Back"

"Bungle Grind"

"Eracist"

"Spreading The Thighs of Death"

"Territory" (Sepultura)

"Hypocrites"

"Habla Español O Muero" (S.O.D)

"Glutton For Punishment"

"Anarchy Up Your Anus"

"Methematics"

"Hell Awaits" (Slayer)

"True / Cold War / True"

"Raping Your Mind"

"World Up My Ass" (Circle Jerks)

"Sudden Death"



Бис:

"Loss of Control"

"My Ass Is On Fire"







