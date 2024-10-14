Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 28
*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 16
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 11
*Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA 9
*Нереализованный трек RATT 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 28
*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 16
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
[= ||| все новости группы



*

Mr. Bungle

*



14 окт 2024 : 		 Бывший член MR. BUNGLE сядет навечно

3 июл 2024 : 		 ANDREAS KISSER присоединился на сцене к MR. BUNGLE

1 июл 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к MR. BUNGLE

24 июн 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к MR. BUNGLE

21 май 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к MR. BUNGLE

11 янв 2024 : 		 Бывший участник MR. BUNGLE арестован

20 дек 2023 : 		 Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается в связи с исчезновением подруги

7 сен 2023 : 		 MR. BUNGLE открыли тур

25 май 2023 : 		 HANS WAGNER выступил с MR. BUNGLE

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MR. BUNGLE

14 дек 2022 : 		 Участники SEPULTURA присоединились на сцене к MR. BUNGLE

7 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE

14 июн 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза MR. BUNGLE

23 май 2021 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от MR. BUNGLE

27 апр 2021 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет летом

12 ноя 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BUNGLE

25 сен 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

13 авг 2020 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет осенью

5 июн 2020 : 		 Первый за 20 лет трек от MR. BUNGLE

24 мар 2020 : 		 MR. BUNGLE перезаписали темы с демо

16 фев 2020 : 		 4К-видео с выступления MR. BUNGLE

12 фев 2020 : 		 Основатель CRO-MAGS присоединился на сцене к MR. BUNGLE

7 фев 2020 : 		 MR. BUNGLE отыграли первое за 20 лет шоу

14 авг 2019 : 		 MR. BUNGLE дадут несколько концертов
| - |

|||| 14 окт 2024

Бывший член MR. BUNGLE сядет навечно



zoom
Бывшего участника MR. BUNGLE Theobald "Theo" Brooks Lengyel 11 октября признали виновным в убийстве первой степени, ему грозит пожизненное заключение.

55-летний музыкант был обвинен в убийстве своей подруги, 61-летней Аликс Камакаокалани Херрманн, в ее доме в Капитоле, штат Калифорния.

Как сообщает CBS San Francisco, присяжные в зале суда округа Санта-Крус совещались всего один день, прежде чем вынести обвинительный вердикт.

Во время шестинедельного судебного процесса была воспроизведена аудиозапись, предположительно с телефона Херманн, на которой она умоляла о спасении, пока Ленгиел душил ее до смерти.

В последний раз её видели 3 декабря 2023 года, в связи с чем правоохранительные органы начали расследование по факту пропажи человека. Позже ее останки были найдены в региональном парке Тилден в Беркли, штат Калифорния, а Ленгиел был арестован 2 января.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 окт 2024
WahrandPhain
Новость прекрасна, особенно доставляет облога с Николсоном в роли Джека из Сияния, где он тоже собирался приделать свою жену)

просмотров: 263

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом