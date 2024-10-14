14 окт 2024



Бывший член MR. BUNGLE сядет навечно



Бывшего участника MR. BUNGLE Theobald "Theo" Brooks Lengyel 11 октября признали виновным в убийстве первой степени, ему грозит пожизненное заключение.



55-летний музыкант был обвинен в убийстве своей подруги, 61-летней Аликс Камакаокалани Херрманн, в ее доме в Капитоле, штат Калифорния.



Как сообщает CBS San Francisco, присяжные в зале суда округа Санта-Крус совещались всего один день, прежде чем вынести обвинительный вердикт.



Во время шестинедельного судебного процесса была воспроизведена аудиозапись, предположительно с телефона Херманн, на которой она умоляла о спасении, пока Ленгиел душил ее до смерти.



В последний раз её видели 3 декабря 2023 года, в связи с чем правоохранительные органы начали расследование по факту пропажи человека. Позже ее останки были найдены в региональном парке Тилден в Беркли, штат Калифорния, а Ленгиел был арестован 2 января.







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