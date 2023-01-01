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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 46
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 22
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Mr. Bungle

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20 дек 2023 : 		 Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается в связи с исчезновением подруги

7 сен 2023 : 		 MR. BUNGLE открыли тур

25 май 2023 : 		 HANS WAGNER выступил с MR. BUNGLE

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MR. BUNGLE

14 дек 2022 : 		 Участники SEPULTURA присоединились на сцене к MR. BUNGLE

7 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE

14 июн 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза MR. BUNGLE

23 май 2021 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от MR. BUNGLE

27 апр 2021 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет летом

12 ноя 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BUNGLE

25 сен 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

13 авг 2020 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет осенью

5 июн 2020 : 		 Первый за 20 лет трек от MR. BUNGLE

24 мар 2020 : 		 MR. BUNGLE перезаписали темы с демо

16 фев 2020 : 		 4К-видео с выступления MR. BUNGLE

12 фев 2020 : 		 Основатель CRO-MAGS присоединился на сцене к MR. BUNGLE

7 фев 2020 : 		 MR. BUNGLE отыграли первое за 20 лет шоу

14 авг 2019 : 		 MR. BUNGLE дадут несколько концертов
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Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается в связи с исчезновением подруги



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Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается как «лицо, представляющее интерес», в связи с исчезновением его подруги.

Полицейское управление Эль-Серрито объявило о расследовании исчезновения 61-летней Алисы "Аликс" Камакаокалани Херрманн из Капитолы, штат Калифорния. Последний раз ее видели 3 декабря 2023 года в Санта-Крузе, штат Калифорния. Родственники Аликс заявили о ее пропаже 12 декабря 2023 года, после того как от нее не было вестей более недели. Следователи Эль-Серрито обнаружили ее автомобиль перед домом ее бойфренда, 54-летнего Theobald "Theo" Brooks Lengyel, в Эль-Серрито, штат Калифорния. Судя по его действиям, Lengyel является лицом, подозреваемым в исчезновении Херманн, и не сотрудничает с полицией в расследовании. Кроме того, он известен как " Mylo Stone". Сообщается, что в течение нескольких дней после ее исчезновения он на автомобиле отправился из Эль-Серрито в Портленд, штат Орегон.

По сообщению SFGate, Lengyel был одним из основателей MR. BUNGLE и провел в команде почти десять лет, играя на саксофоне, кларнете и клавишах. Он принимал участие в записи демо "The Raging Wrath Of The Easter Bunny", а также двух альбомов "Mr. Bungle" (1991) и "Disco Volante" (1995).












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