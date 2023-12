сегодня



Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается в связи с исчезновением подруги



Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается как «лицо, представляющее интерес», в связи с исчезновением его подруги.



Полицейское управление Эль-Серрито объявило о расследовании исчезновения 61-летней Алисы "Аликс" Камакаокалани Херрманн из Капитолы, штат Калифорния. Последний раз ее видели 3 декабря 2023 года в Санта-Крузе, штат Калифорния. Родственники Аликс заявили о ее пропаже 12 декабря 2023 года, после того как от нее не было вестей более недели. Следователи Эль-Серрито обнаружили ее автомобиль перед домом ее бойфренда, 54-летнего Theobald "Theo" Brooks Lengyel, в Эль-Серрито, штат Калифорния. Судя по его действиям, Lengyel является лицом, подозреваемым в исчезновении Херманн, и не сотрудничает с полицией в расследовании. Кроме того, он известен как " Mylo Stone". Сообщается, что в течение нескольких дней после ее исчезновения он на автомобиле отправился из Эль-Серрито в Портленд, штат Орегон.



По сообщению SFGate, Lengyel был одним из основателей MR. BUNGLE и провел в команде почти десять лет, играя на саксофоне, кларнете и клавишах. Он принимал участие в записи демо "The Raging Wrath Of The Easter Bunny", а также двух альбомов "Mr. Bungle" (1991) и "Disco Volante" (1995).























+0 -0



просмотров: 154