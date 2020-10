сегодня



Фрагмент нового релиза MR. BUNGLE



Тридцатого октября Ipecaс Recordings выпустят новый релиз MR. BUNGLE "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo", в который войдут оригинальное демо 1986 года, а также кавер-версия S.O.D. "Hypocrites / Habla Español O Muere" (a.k.a. "Speak English Or Die") и CORROSION OF CONFORMITY "Loss For Words".



Трек-лист:



01. Grizzly Adams



02. Anarchy Up Your Anus



03. Raping Your Mind



04. Hypocrites / Habla Español O Muere



05. Bungle Grind



06. Methematics



07. Eracist



08. Spreading The Thighs Of Death



09. Loss For Words



10. Glutton For Punishment



11. Sudden Death



Композиция "Sudden Death" доступна для прослушивания ниже.



































