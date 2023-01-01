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HANS WAGNER выступил с MR. BUNGLE



HANS WAGNER, игравший с MR. BUNGLE с 1987 по 1989 годы, присоединился к группе в рамках выступления 21 мая в Орегоне и исполнил композицию "Fart In A Bag", вошедшую во второе демо группы, "Bowel Of Chiley".







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