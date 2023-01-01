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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
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Mr. Bungle

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25 май 2023 : 		 HANS WAGNER выступил с MR. BUNGLE

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MR. BUNGLE

14 дек 2022 : 		 Участники SEPULTURA присоединились на сцене к MR. BUNGLE

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14 июн 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза MR. BUNGLE

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14 авг 2019 : 		 MR. BUNGLE дадут несколько концертов
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HANS WAGNER выступил с MR. BUNGLE



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HANS WAGNER, игравший с MR. BUNGLE с 1987 по 1989 годы, присоединился к группе в рамках выступления 21 мая в Орегоне и исполнил композицию "Fart In A Bag", вошедшую во второе демо группы, "Bowel Of Chiley".




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