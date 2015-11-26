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DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE



DAVE LOMBARDO выразил полную поддержку своему коллеге по MR. BUNGLE Mike Patton'y в решении отменить все выступления:



«Мой дорогой друг и брат по музыке, я полностью поддерживаю тебя в том, чтобы ты делал всё необходимое для своего психического здоровья и благополучия. Любовь, уважение и поддержка будут всегда».







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