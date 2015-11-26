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Mr. Bungle

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7 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE

14 июн 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза MR. BUNGLE

23 май 2021 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от MR. BUNGLE

27 апр 2021 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет летом

12 ноя 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BUNGLE

25 сен 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

13 авг 2020 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет осенью

5 июн 2020 : 		 Первый за 20 лет трек от MR. BUNGLE

24 мар 2020 : 		 MR. BUNGLE перезаписали темы с демо

16 фев 2020 : 		 4К-видео с выступления MR. BUNGLE

12 фев 2020 : 		 Основатель CRO-MAGS присоединился на сцене к MR. BUNGLE

7 фев 2020 : 		 MR. BUNGLE отыграли первое за 20 лет шоу

14 авг 2019 : 		 MR. BUNGLE дадут несколько концертов
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DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE



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DAVE LOMBARDO выразил полную поддержку своему коллеге по MR. BUNGLE Mike Patton'y в решении отменить все выступления:

«Мой дорогой друг и брат по музыке, я полностью поддерживаю тебя в том, чтобы ты делал всё необходимое для своего психического здоровья и благополучия. Любовь, уважение и поддержка будут всегда».

DAVE LOMBARDO To His MR. BUNGLE Bandmate MIKE PATTON:



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