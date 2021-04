27 апр 2021



Новый релиз MR. BUNGLE выйдет летом



MR. BUNGLE, устроившие на Хэллоуин стрим "The Night They Came Home", выпустят его на CD, Blu-ray, Cd+DVD, на VHS и в цифровом варианте одиннадцатого июня на Ipecac Recordings.



Трек-лист:



01. Won't You Be My Neighbor (Fred Rogers cover)



02. Anarchy Up Your Anus



03. Raping Your Mind



04. Bungle Grind



05. Methematics



06. Hell Awaits/Summer Breeze (SLAYER/SEALS & CROFT medley/cover)



07. Eracist



08. World Up My Ass (CIRCLE JERKS cover)



09. Glutton For Punishment



10. Hypocrites/Habla Español O Muere (S.O.D. cover)



11. Spreading The Thighs Of Death



12. Loss For Words



13. Sudden Death



14. Loss Of Control (VAN HALEN cover)













